Россия четвертый день подряд обновляет рекорд по числу заражений коронавирусом с начала пандемии

За сутки в России зарегистрировали 34 303 случая заболевания Covid-19. Накануне был прирост в 33 208 новых случаев. В четверг 14 октября впервые суточный прирост оказался выше 30 тысяч человек.
Число смертей незначительно снизилось - за сутки умерли 997 заболевших, накануне были зарегистрированы рекордные с начала пандемии 1002 смерти. В пятницу скончались 999 заболевших. В четверг 14 октября регистрировали 986 смертей - и это тоже было рекордное число.
Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве выявили 6740 новых случаев заражения, в Петербурге - 3323 случаев, в Подмосковье - 2759 случая.
За сутки в столице госпитализировали 1357 человека, на ИВЛ находится 631 человек. В Москве за сутки подтверждена смерть 70 пациентов с Covid-19, в Санкт-Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.
За сутки в России выписали 18 717 переболевших коронавирусом.
Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день в стране вакцинировано всего около 35% населения (51 млн привившихся хотя бы одной дозой при 146 млн жителей). Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.
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