Россия бьет рекорд смертности третий день подряд

Суточная смертность бьет рекорд третий день подряд. В предыдущие дни умерли 808 и 815 человек. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 169 683 человек.
В июне и июле в России не прекращался рост заболеваний ковидом. Российские власти связывали рост с появлением более заразного штамма "Дельта" и низким уровнем вакцинации населения.
Ситуация в Москве
В Москве за последние сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. При этом, как сказал накануне московский мэр Сергей Собянин, в московских коронавирусных больницах занято на сегодняшний день 7 тысяч коек - минимальное количество с начала апреля.
Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, на этой неделе превысило 4,5 млн человек, добавил Собянин.
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