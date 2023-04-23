О том, что россиянину Дмитрию Киче предъявлено обвинение в госизмене, сообщил в ночь на 22 апреля ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Агентство изначально утверждало, что Кича работает заместителем начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. Позднее "Промтехнология" сообщила, что Кича не работает на предприятии с марта 2021 года.

"Информации о нем у нас никакой нет. Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем", - сказал позднее представитель завода агентству ТАСС. Он добавил, что у Кичи не было допуска к секретной информации и со стороны руководства завода к работе сотрудника нареканий не было. "Запросов от следствия не поступало", - добавил собеседник агентства.

В СИЗО Кича оказался раньше, чем об этом сообщило государственное агентство - собеседник ТАСС не уточнял, когда именно бывшему сотруднику оружейного завода предъявили обвинения. Когда суд избрал Киче меру пресечения - тоже неясно, но из карточки дела, опубликованной на сайте Лефортовского районного суда Москвы, следует, что 19 апреля суд удовлетворил ходатайство о продлении Киче срока содержания под стражей. ФСБ не всегда сообщает о новых обвиняемых в госизмене сразу после их задержания. Би-би-си писала о том, как в нескольких случаях об аресте очередного "госизменника" становилось известно лишь месяцы спустя.

Стрелок-чемпион

Дмитрий Кича начал работать в испытательной лаборатории на заводе "Промтехнология" не позднее 2018 года, следует из метаданных опубликованной на сайте завода "карточки для СМИ". Еще раньше он начал выступать на соревнованиях по высокоточной стрельбе как представитель предприятия. На сайте организации "Федерация высокоточной стрельбы России" (ФВСР) в ежегодном рейтинге российских стрелков в дисциплине "Снайпинг" за 2017 год у Кичи, который представлял ORSIS, 40-я строчка. В турнире по спортивному снайпингу "Южный Урал 2017 весна" Кича выступал в команде "ОРСИС" вместе с начальником испытательной лаборатории завода Сергеем Шаренковым, заместителем которого он работал до 2021 года.

В 2019 году он занял первое место на соревнованиях по высокоточной стрельбе "Гран-При Ульяновского Патронного завода" о чем сообщила сама "Промтехнология". В 2020 году Кича участвовал в чемпионате ФВСР по спортивному снайпингу (занял 44 место).

Полный тезка Дмитрия Кичи также указан инструктором по стрельбе на сайте Федерации практической стрельбы Краснодарского края. Один из его коллег по федерации сказал Би-би-си, что Кича был инструктором по стрельбе в Краснодаре "лет 5-7 назад". Удостоверение стажера-инструктора по стрельбе он получил в 2014 году в подмосковном отделении федерации.

На сайте Федерации практической стрельбы Краснодарского края указан номер мобильного телефона Дмитрия Кичи - сейчас он недоступен. Этот же номер встречается в объявлениях на различных оружейных форумах. На одном пользователь, представившийся Дмитрием, продавал помповое ружье Remington. На другом (он оставлял тот же номер и также представлялся Дмитрием) - камеру для наблюдения за мишенью и прицел, на третьем (Guns.ru) - приклад. На том же Guns.ru в 2018 году открыл страничку "Промтехнология" по поручению руководства завода и руководитель Кичи - начальник испытательной лаборатории ORSIS Сергей Шаренков, обещая "распространение самой свежей и актуальной информации о работе компании", "представление новых образцов оружия создаваемых нашей компанией, а также о планах по модернизации" и анонсы "Дня Орсиса" с выездом на полигон и тестовой стрельбой из образцов оружия Орсис". И Кича, и Шаренков были активными пользователями оружейных порталов. Шаренков даже делился планами "Промтехнология" по выпуску новых моделей винтовок.

В том же 2018 году тюменский клуб высокоточной стрельбы на своей странице "ВКонтакте" публиковал видео с канала о высокоточной стрельбе "нашего Брата по оружию Дмитрия Кичи" с рекомендацией "смотрим просвещаемся!!!" (оригинальная орфография сохранена). Сейчас видео недоступно.

Шаренков по-прежнему консультирует пользователей Guns.ru по винтовкам ORSIS - в апреле он предлагал помощь человеку, который жаловался на то, что его другу "в зоне СВО" выдали ORSIS без документации, необходимой для составления баллистических таблиц. Такие таблицы, содержащие информацию о поправках прицела в соответствии с дистанциями до цели, используются снайперами.

Чем известна "Промтехнология" и ORSIS

Завод "Промтехнология" начал промышленный выпуск охотничьих и спортивных винтовок под брендом ORSIS в марте 2011 года. На сайте компании сообщается, что сейчас в ней работает 150 сотрудников. В августе 2022 года "прошла испытания и готова к серийному выпуску винтовка ORSIS калибра НАТО, способная поражать цели на 2 километра".

"Промтехнология" стала известнее на российском оружейном рынке, когда в ее руководство пришел Алексей Рогозин - сын Дмитрия Рогозина. Рогозин-младший работал там, когда его отец трудился вице-премьером, отвечавшим в том числе за оборонный комплекс. Теплое отношение Рогозина к компании сохранялось и когда его сын оттуда ушел, писал "Коммерсант". Завод производил российско-итальянские пистолеты "Стриж", а также Glock (собирались по австрийской лицензии)

"Промтехнология" в числе прочего выпускала и высокоточную винтовку Т-5000. Она стоит на вооружении ряда российских силовых ведомств, в том числе подразделений, отвечающих за охрану президента России. Именно эту модель президент Владимир Путин подарил на 60-летие лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону.

Откуда в России так много "госизменников"

Российские силовики стали возбуждать больше уголовных дел о госизмене после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 14 июля 2022 года действует новая редакция статьи 275 УК (Государственная измена), по которой "переход на сторону противника" - это еще одна форма госизмены. "Переходом" считается "участие в составе "непосредственно противостоящих" России иностранных сил и войск", наказание за это было установлено - как и за госизмену - от 12 до 20 лет лишения свободы. Среди обвиняемых в госизмене сейчас есть и те, кто переводил деньги Украине, и те, кто якобы собирался перейти на сторону ВСУ.

По данным сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел", которое помогает обвиняемым в госизмене, с начала 2023 года в России уже возбудили как минимум 21 дело о госизмене. За весь 2022 год, согласно открытым источникам, ФСБ возбудила 25 дел по этой статье.

Закон о госизмене тем временем снова ужесточили. Дело Дмитрия Кичи - одно из последних дел, которое возбуждено еще по старой редакции ст. 275 УК. В ближайшее время в России по этой статье суды смогут приговаривать к пожизненному заключению - такую поправку в УК на прошлой неделе приняла Госдума.