Российское правительство распущено после вступления Путина в должность

Кандидатуру нового главы правительства Путин может внести уже 7 мая, сообщил перед инаугурацией пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В 2018 году Путин внёс кандидатуру главы правительства через час после вступления в должность.
Источники российских СМИ предполагают, что Путин не будет менять премьер-министра, им останется Михаил Мишустин. Его кандидатура может быть утверждена уже в ближайшие дни — 8 или 10 мая, писали "Коммерсантъ" и "Медуза".
Федеральные министры назначаются на должность президентом — силовой блок и глава министерства иностранных дел после консультаций с Советом Федерации, остальных должна утвердить Государственная дума по представлению главы правительства.