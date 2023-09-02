Российское издание "Грани.ру" объявило о приостановке работы

Российское оппозиционное интернет-издание "Грани.ру" сообщило о приостановке работы с целью переосмысления своей миссии и перезапуска проекта с новой программой. "Не цепляться за старый бренд, а переосмыслить собственную 23-летнюю историю и задать себе простой вопрос: чем твой проект полезен для победы (Украины в оборонительной войне с Россией. - Ред.)?", - говорится в обращении, обнародованном на сайте издания в пятницу, 1 сентября.

"Грани" отметили, что перезапуск "возможен только с новой командой и новой программой". "Этот проект должен быть посвящен распаду империи, деколонизации, освободительной борьбе народов России", - подчеркнули в редакции.

Журналисты заверили своих читателей, что позаботятся о сохранности архивов. Свой YouTube-канал они назвали уникальной "видеолетописью протестного движения времен зрелого путинизма".

От запуска до запрета