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Минобрнауки обосновало рекомендацию регламентом ЕС, который запрещает помощь организациям, находящимся под госконтролем РФ.
Programėlė "Erasmus+"
Programėlė "Erasmus+"
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало всем высшим учебным заведениям страны прекратить участие в некоммерческой программе Евросоюза Erasmus+, предполагающей обмен студентами и преподавателями. Об этом сообщило в среду, 31 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве обосновали рекомендацию тем, что регламент Совета ЕС от 8 апреля 2022 года запрещает оказывать финансовую и нефинансовую поддержку организациям, принадлежащим российскому государству либо находящимся под его контролем. Этот санкционный документ принят вскоре после начала военной агрессии РФ и вносит изменения в прежний регламент, связанный "с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине".

Программа Erasmus+ была запущена в 2014 году, она является продолжением и расширением программы Erasmus, которая существовала с 1987 года. Бюджет Erasmus+ превышает 26,2 млрд евро. С 2014 по 2021 годы в ней участвовали более 13 тысяч российских студентов. Российский офис, координирующий мероприятия в рамках программы, был открыт в 2006 году. В программе Erasmus+ участвуют Московский государственный университет имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Российский государственный гуманитарный университет и другие вузы.

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Deutsche Welle

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