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Российский военнослужащий взорвал гранату в воинской части в районе хутора Тоненькое в Белгородской области, в результате чего сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы и начался пожар. По данным агентства "Интерфакс", погибли трое военных, шестнадцать ранены, ещё восемь человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что виновник инцидента выжил и находится в больнице.
Российский военный взорвал гранату на территории части: 3 погибших, 16 раненых
© Šiaulių aps. VPK

Телеграм-канал Baza утверждает, что взрыв в части, которая располагалась в здании бывшего дома культуры, устроил командир взвода родом из Свердловской области (его имя не называется), а все погибшие и пострадавшие - мобилизованные. "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что солдат подорвал ручную гранату РГД-5 случайно. Baza пишет, что он взял в руки боеприпас с целью "завоевать авторитет перед подчинёнными".

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Официальных сообщений о случившемся пока нет, как и комментариев Минообороны.

В октябре на полигоне в Белгородской области двое военнослужащих – граждане Таджикистана, которые, как утверждают российские власти, записались в армию России добровольно, – открыли стрельбу по другим военным. По официальным данным, были убиты 13 человек, включая двух нападавших. Минобороны России назвало случившееся "терактом".

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Радио Свобода

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