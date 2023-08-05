Российский танкер Sig поврежден дроном в Керченском проливе

Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки повреждений российского танкера Sig, вызванных атакой беспилотника. По данным канала Baza, удар дрона пришелся на моторный отсек и насосное отделение судна. На Sig находятся 11 человек, у большинства из них - ссадины от разбившихся стекол. Сейчас решается вопрос о буксировке судна, пишет Baza.

"Сами мы не можем перемещаться. Без буксира. Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то. Мы ничего не уменьшали, она (вода) сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась", - сообщили моряки. Тем временем, по данным Морского спасательного центра, к месту ЧП с танкером прибыли два буксира, решается вопрос о буксировке судна.