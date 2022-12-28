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Житель якутского села Михаил Боппосов сделал из навоза двухметрового кролика, который символизирует 2023 год. Об этом пишет РИА Новости.
Triušis
Triušis
© Shutterstock

Боппосов делает скульптуру из такого материала уже в 12-й раз. В этом году он ее усовершенствовал и сделал механической — кролик играет на барабане. Скульптор отметил, что процесс лепки затруднялся тем, что на улице недостаточно холодная погода. "Когда на улице минус 45 градусов мороза, навоз быстро мерзнет, а сегодня у нас минус 28-30 градусов", — объяснил Боппосов.

Михаил Боппосов отметил, что встречает фейковые новости о его скульптуре. По его словам, люди с помощью фотошопа пририсовывают другие фигуры. "Как-то к нам в село приехала машина с репортерами. Искали ракету из навоза. Узнав о том, что это ложь, развернулись обратно", — цитирует его слова РИА Новости.

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snob.ru
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