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В Берлине погиб 35-летний секретарь посольства российской дипмиссии. По информации журнала Der Spiegel, дипломат выпал из окна одного из верхних этажей посольства еще 19 октября. Обстоятельства его гибели выясняются.
Российский дипломат найден мертвым у здания посольства России в Берлине
© AFP / Scanpix

Тело мужчины обнаружили охранники посольства при обходе территории. Реанимировать его не смогли, и на следующий день его тело было репатриировано.

Погибший работал в посольстве с лета 2019 года в должности второго секретаря. Немецкая разведка, пишет Der Spiegel, считала его сотрудником ФСБ, работавшим под дипломатическим прикрытием.

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - заявили в российском диппредставительстве в пятницу.

"Министерство иностранных дел ФРГ в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных", - заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.

Имя погибшего не называется.

Однако, по информации изданий The Insider и Bellingcat (признаны в России СМИ, выполняющими функции "иностранного агента"), основанной на данных из открытых источников, погибшего звали Кирилл Жало. Его отец, по данным этих изданий - начальник Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенант Алексей Жало. Издания утверждают, что это управление причастно к отравлениям Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Российские власти последовательно отвергают какую-либо причастность ФСБ к этим отравлениям.

Как пишут The Insider и Bellingcat, до Берлина Кирилл Жало работал третьим секретарем постоянного представительства России при министерстве обороны в Вене.

По данным изданий, его перевели в Германию всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира.

Полиция Берлина заявляла, что в убийстве Хангошвили подозревается гражданин России Вадим Соколов.

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bbcrussian.com

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