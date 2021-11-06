Российский дипломат найден мертвым у здания посольства России в Берлине

Тело мужчины обнаружили охранники посольства при обходе территории. Реанимировать его не смогли, и на следующий день его тело было репатриировано.
Погибший работал в посольстве с лета 2019 года в должности второго секретаря. Немецкая разведка, пишет Der Spiegel, считала его сотрудником ФСБ, работавшим под дипломатическим прикрытием.
"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - заявили в российском диппредставительстве в пятницу.
"Министерство иностранных дел ФРГ в курсе гибели сотрудника посольства России в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных", - заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.
Имя погибшего не называется.
Однако, по информации изданий The Insider и Bellingcat (признаны в России СМИ, выполняющими функции "иностранного агента"), основанной на данных из открытых источников, погибшего звали Кирилл Жало. Его отец, по данным этих изданий - начальник Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенант Алексей Жало. Издания утверждают, что это управление причастно к отравлениям Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.
Российские власти последовательно отвергают какую-либо причастность ФСБ к этим отравлениям.
Как пишут The Insider и Bellingcat, до Берлина Кирилл Жало работал третьим секретарем постоянного представительства России при министерстве обороны в Вене.
По данным изданий, его перевели в Германию всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира.
Полиция Берлина заявляла, что в убийстве Хангошвили подозревается гражданин России Вадим Соколов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: есть повод для опасений, что ситуация в Литве ухудшится (99)
Можно ли утверждать, что в Литве достигнут самый...
Водители вильнюсского общественного транспорта разогревают обед на двигателе автобусов (39)
"Обед мы разогреваем на двигателе автобуса, больше...
Валинскас: перешагнули все черты политического поведения и уважения (16)
Бывший председатель парламента Литвы Арунас...
Депутат об отговаривающих от вакцинации врачах: их должны лишать лицензии
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...
Коронавирус в Литве: 3279 новых случаев и 27 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых...