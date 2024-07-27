Российский бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом

Издание „РБК Украина“ со ссылкой на источники также пишет, что в ночь на субботу, 27 июля, были атакованы военные аэродромы в Энгельсе Саратовской области и аэродром „Дягилево“ в Рязанской области. Кроме того, по данным издания, украинские БПЛА поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани.