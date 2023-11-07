Российские военные застрелили гражданина Грузии у линии разграничения с Южной Осетией

"Гражданин Грузии погиб в результате стрельбы российских оккупационных сил при незаконном задержании на оккупированной территории близ села Кирбали Горийского муниципалитета", — говорится в заявлении ведомства. Еще один человек, отмечает грузинская СГБ, был задержан российскими военными.

Телеканал Mtavari пишет, что погибший — ветеран российско-грузинской войны 2008 года Тамаз Гинтури. По словам жителей Кирбали, опрошенных журналистами, он вместе с задержанным Леваном Дотиашвили находился на кладбище рядом с населенным пунктом. Затем мужчины направились к расположенному неподалеку храму Ломиси, но дорогу им перекрыли российские военные, которые открыли огонь.

Гинтури был смертельно ранен и умер до того, как его смогли доставить в больницу. Дотиашвили, по данным телеканала Imedi, был доставлен сначала на российскую военную базу, а потом в следственный изолятор в Цхинвали, столицу частично признанной Южной Осетии.