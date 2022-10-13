Российские власти впервые сообщили о гибели мобилизованных на войне в Украине

"К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. [...] Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов", - говорится в заявлении пресс-службы правительства региона.

Челябинские власти также пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей в дополнение к федеральным выплатам.

Болезни, драки, суициды. Мобилизованные в России погибают, не добравшись до фронта

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С конца сентября стало известно о более чем 10 случаях, когда мобилизованные россияне умирали, не доехав до зоны боевых действий. Первые сообщения о гибели мобилизованных на фронте стали поступать в начале этой недели, однако власти их не комментировали.

В понедельник издание "Вечерний Карпинск" (Свердловская область) сообщило о гибели под Херсоном трех жителей города, мобилизованных в конце сентября.

Издание It's My City писало гибели Евгения Бизяева из Краснотурьинска Свердловской области - мужчину, как сообщалось, мобилизовали 28 сентября.

Правозащитник Павел Чиков вечером в среду сообщил, что в Украине погиб первый мобилизованный в России адвокат - Андрей Никифоров из Петербурга. По его данным, адвокат был мобилизован 25 сентября и погиб под Лисичанском (Луганская область, контролируется на данный момент российскими войсками).

Обстоятельства гибели мобилизованных россиян неизвестны. Министерство обороны России 29 сентября обещало не отправлять неподготовленных солдат на передовую.

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Мы собираем свидетельства мобилизованных россиян, а также их родных и близких. Нас интересует личный опыт граждан, попавших под мобилизацию, а также то, как это переживают их семьи и друзья.

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