Российские власти создают политзаключенным невыносимые условия содержания под стражей

Более 100 российских врачей подписали открытое письмо с требованием оказать медицинскую помощь Алексею Горинову. Авторы письма отметили, что у него все признаки острой дыхательной недостаточности и тяжелого течения инфекционного процесса. Врачи уверены, что Алексею необходима срочная госпитализация, так как состояние его здоровья угрожает жизни и может ухудшиться.
Ранее адвокат бывшего московского муниципального депутата сообщил о резком ухудшении здоровья своего подзащитного. Он навестил Горинова в одной из исправительных колоний во Владимире и отметил, что у Алексея "цвет кожных покровов – синий", у него нет сил даже на то, чтобы сидеть на стуле. Во время беседы с адвокатом Горинов несколько раз едва не упал. По словам самого Алексея, у него бронхит в активной стадии, постоянная температура и озноб. Ему сложно дышать, ситуацию усугубляет холод в помещениях колонии. Ему не выдают лекарства, которые ранее отобрали, а тюремный врач заявляет, что "у пациента температура 36,7" и лечение не требуется.
Летом прошлого года Горинов стал одним из первых россиян, осужденных за так называемые "фейки" об армии. На заседании муниципального совета своего района он назвал "специальную военную операцию" в Украине войной и предложил не проводить конкурс детских рисунков в то время, как в Украине гибнут дети. За это ему дали семь лет колонии общего режима. Осенью этого года против Горинова завели новое уголовное дело – об оправдании терроризма. Якобы он говорил с сокамерниками об украинском батальоне "Азов".
Сообщения о буквально пыточных условиях содержания российских политзаключенных поступают ежедневно. В понедельник, 11 декабря, Алексея Навального снова не вывели на заседание суда по видеосвязи. Его соратники уже шестой день не знают, что с ним происходит в колонии. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что представители колонии с 7 декабря говорят, что не могут починить электричество. "Просто издеваются", – заключила Ярмыш.
Ранее она рассказала, что на прошлой неделе Навальному стало плохо в камере – у него закружилась голова и он лег на пол, после чего политику поставили капельницу. По мнению Ярмыш, состояние Навального было похоже на голодный обморок. До этого троих адвокатов Навального арестовали по делу об экстремизме. Затем политзаключенный сообщил, что тюремная цензура стала изымать все письма от его защитников.
О чудовищных условиях содержания в колонии рассказала и журналистка издания RusNews Мария Пономаренко. Ее, маму двоих детей, признали виновной по статье о "фейках" о российской армии "по мотивам политической ненависти". В одном из телеграм-каналов она сообщила о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Суд приговорил ее к шести годам колонии. Пономаренко в октябре три раза отправляли в штрафной изолятор. Всего она провела там больше месяца, хотя максимальный срок нахождения в изоляторе для женщин составляет пять дней. У нее отобрали все личные вещи, включая средства гигиены, и не выдали ничего взамен. Официально в Федеральной службе исполнения наказаний заявляли, что журналистка не подчинялась требованиям сотрудников.
В начале ноября во ФСИН сказали, что Пономаренко напала на двух сотрудников колонии, которые силой повели ее на дисциплинарную комиссию. В ее отношении возбудили второе уголовное дело о нанесении неопасного для здоровья вреда. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.