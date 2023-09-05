05 сентября 2023 г. 10:46

Российские власти сообщили о сбитых дронах в Московской и Калужской областях

 
bbcrussian.com
Ataka Maskvoje
Ataka Maskvoje
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министерство обороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников, которые якобы пытались атаковать Москву.

По данным военного ведомства, один из дронов был сбит средствами ПВО над Калужской областью в районе 3 часов ночи по московскому времени. Собянин сообщил, что второй дрон был сбит в Истринском районе Московской области.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», – написал Собянин в телеграме.

Российские СМИ обращают внимание, что в московских аэропортах этой ночью были задержаны или отменены некоторые рейсы.

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bbcrussian.com
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