Российские власти сообщили о сбитых дронах в Московской и Калужской областях

По данным военного ведомства, один из дронов был сбит средствами ПВО над Калужской областью в районе 3 часов ночи по московскому времени. Собянин сообщил, что второй дрон был сбит в Истринском районе Московской области.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», – написал Собянин в телеграме.