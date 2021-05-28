Российские власти обсуждают возможность обязательной вакцинации от Covid-19. Реальна ли она?

Темпы вакцинации от Covid-19 в России остаются низкими. На настоящий момент, по официальным данным, привито всего 10% населения (скорее всего, имеются в виду привитые хотя бы одним компонентом).

"Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами", - признал 27 мая ученый из центра Гамалеи - разработчика "Спутника V" - Владимир Гущин.

В Москве вакцинация сильно замедлилась, подсчитывало 20 мая издание "Медуза" (признано в России иностранным агентом). По данным издания, в столице в мае прививаются около 2,5-3,5 тысячи человек в день, а на пике вакцинации (в январе-феврале) цифры доходили до 11,5-12,5 тысячи в день.

По неофициальной статистике, которую ведет сайт gogov.ru, хотя бы одним компонентом привиты чуть более 11% населения, двумя - 7,9%.

В России с начала года может привиться каждый желающий, однако по числу вакцинированных страна отстает от, например, Бразилии, население которой больше российского на треть. Привитых там почти в два раза больше, чем в России - 21 млн человек, и это при том, что в стране нет собственной разработки вакцины. Более 23 млн человек привиты в Великобритании, население которой более чем в два раза уступает российскому.

На фоне столь медленной вакцинации российские власти начали чаще говорить о том, чтобы обязать население делать прививки. "Мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", - заявил 19 мая бывший президент России Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост зампреда Собеза. Позже он пояснил, что его слова неверно интерпретировали.

25 мая власти Якутии заявили об обязательной вакцинации врачей, учителей, силовиков и организаторов массовых мероприятий, подчеркнув, что будут штрафовать работодателей на суммы от 200 тысяч рублей в случае отказа от вакцинации. Стимулирующими мерами заинтересовались и в Югре.

Правда, позже в Якутии поправили пресс-релиз, назвав вакцинацию "массовой", пояснив, что лишь обязывают сотрудников явиться в прививочный пункт, если того требует работодатель - а там можно отказаться от прививки.

В минздраве и Кремле выступили против обязательных прививок населения. Во вторник 26 мая высказался и Владимир Путин. "На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал он на совещании по экономическим вопросам. При этом он призвал россиян вакцинироваться, отметив, что российская вакцина - "самая надежная сегодня и самая безопасная". Он не уточнил, какую именно вакцину имеет в виду.

В России в апреле и мае вновь начала расти заболеваемость коронавирусом: повышается не только число официально выявляемых случае, но и (что считается более репрезентативным) число госпитализаций в Москве и Санкт-Петербурге. Лишь в конце мая ситуация с госпитализациями в российской столице стала улучшаться.

Можно ли обязать привиться все население?

В России вакцинация добровольная: статья 5 федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" говорит о том, что граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют в том числе право на отказ от профилактических прививок, говорит адвокат, старший преподаватель кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Полина Габай.

Каждый, кто делает прививку, должен подписать информированное согласие на это вмешательство.

Правовых оснований для того, чтобы обязать вакцинироваться всех (даже если речь идет только о работниках офисов или посетителях метро, например) сейчас нет, говорит управляющий партнер юрфирмы Lidings Андрей Зеленин.

Для некоторых категорий граждан вакцинация все же обязательная в том смысле, что отсутствие профилактических прививок у них влечет отказ в приеме на работу или отстранение от работы, отмечает Габай. К этой категории относятся врачи, учителя и соцработники. Полный перечень этих работ утвержден постановлением правительства.

Представители этих профессий, как и любой другой россиянин, могут отказаться от прививки, но после этого потерять работу - и не быть принятыми в другое место по той же специализации.

При этом в феврале этого года Роспотребнадзор дал разъяснения, в которых говорилось о том, что юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции нет, говорит Полина Габай.

Как следует из позиции Роспотребнадзора, отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы в том случае, если главные государственные санитарные врачи субъектов РФ вынесут постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, поясняет Габай.

Именно это и произошло в Якутии: там во вторник 25 мая вместе с заявлениями властей вышло такое постановление, в котором говорилось о высокой заболеваемости коронавирусом и необходимости привить не менее 70% взрослого населения. Выход этого постановления действительно сделал вакцинацию обязательной для входящих в вышеуказанный список правительства профессий.

Якутские власти отдельно подчернули возможность назначения штрафов от 200 тысяч рублей для работодателей в случае отсутствия прививки у их сотрудников.

Габай предполагает, что основания для такого штрафа власти Якутии нашли в части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, где говорится, что нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима ЧС, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90а суток.

Пока вакцинация против новой коронавирусной инфекции включена только в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а не в национальный календарь прививок (но правительство уже внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого прививка от Covid-19 попадет во второй список).

Это значит, что сейчас обязательность прививки от Covid-19 для врачей, учителей и соцработников определяют регионы. Но если ее внесут в национальный календарь прививок, это требование распространится на всю Россию. Но опять же - только для вышеуказанных профессий.

Если читать закон буквально, то основания для отстранения от определенных работ, указанных в постановлении правительства из-за отсутствия прививки от Covid-19 (вне зависимости от того, входит она в национальный календарь или в календарь прививок по эпидпоказаниям) есть, считает Габай.

"Очевидно, что законодательные нормы требуют более четкого изложения, чем это есть сейчас, чтобы не допускать возможности их неоднозначного толкования", - отмечает эксперт.

Что еще могут сделать власти

"Законодатели, скорее всего, в плане вакцинации пойдут по пути выделения особо чувствительных сфер деятельности, на которые распространяются специальные ограничения", - считает Андрей Зеленин.

"Этот подход регулирования не новый - у нас есть медкнижки для врачей, работников общественного питания, продавцов, - поясняет эксперт. - Распространять обязательную вакцинацию на всех - наверное, уже перебор".

"С одной стороны, на это нет политической воли, с другой - нет такой эпидемиологической потребности [в введении обязательной вакцинации]", - считает Зеленин.

По его словам, власти скорее будут использовать те рычаги, которые лишают невакцинированных доступа куда-либо. Но с этим могут быть проблемы, так как в России все открыто, признает юрист.

Некоторые чиновники уже начали заявлять о таких мерах. Так, Собянин в среду 26 мая предложил предпринимателям создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса" и пускать туда только привитых.

Зеленин называет эту меру "странной и непродуманной с эпидемиологической точки зрения". Если вход и выход в заведении один, гардероб и санузлы одни, то такое зонирование не поможет, считает он.

Появились у властей и более радикальные предложения. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказавшимся от прививки после беседы со специальной комиссией в случае заражения предоставлять медицинскую помощь в последнюю очередь.

"Если и тогда (после беседы) он не согласен [прививаться], то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода", - заявил Кадыров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам Зеленина, важнейшей предпосылкой к увеличению темпа вакцинации может стать нормализация международного туристического потока и предоставление большей свободы в путешествиях за рубеж для привитых.

"Но здесь стоит вопрос о том, что "Спутник" не попал даже в список ВОЗ, не говоря уже о регистрации в Европе", - отмечает юрист.

Он предполагает, что при повышении заболеваемости российские власти могут стимулировать вакцинацию, введя карантин для посещения других регионов. Политически было бы логичнее идти таким путем, считает он, хотя ничего не мешает Госдуме до ухода на каникулы быстро принять законы об обязательной вакцинации, рассуждает эксперт.

"Чтобы обязать людей прививаться, нужно будет менять всю концепцию существующей сейчас добровольной вакцинации, предусматривающей возможность отказа от профилактических прививок, на вакцинацию в обязательном порядке для всех категорий граждан, причем изменения потребуется внести в несколько нормативных актов", - говорит Полина Габай.