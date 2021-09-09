Российские СМИ запустили акцию против закона об "иноагентах"

В акции под лозунгом "Нет иноагентов, есть журналисты" участвуют около 40 российских изданий. В их числе "Дождь", The Bell, "Медиазона", Republic, "Новая газета", "Мох", "Бумага", "Тайга.инфо", "Важные истории", Doxa, "7×7", "ОВД-Инфо", The Village, "Медуза", Профсоюз журналистов и работников СМИ и другие.

Участники акции вывесили на своих главных страницах и перед всеми материалами соответствующие баннеры, а также опубликовали обращения к читателям.

Поправки к закону РФ об "иноагентах"

1 сентября журналисты нескольких СМИ, в том числе "Новой газеты", радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь", обратились к президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с предложением внести 12 поправок к действующему закону об "иноагентах".

Речь, в частности, шла о том, чтобы вносить СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста исключительно в судебном порядке, законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ и снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-"иноагента". 3 сентября Песков объявил, что Кремль готов рассмотреть это предложение.

Акция за свободу СМИ в Москве

4 сентября в Москве на Чистых прудах возле памятника Грибоедову прошла акция в поддержку независимых СМИ и против закона об "иноагентах". Официально она носила формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями: провести запланированный на этот день митинг не разрешила мэрия Москвы. В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе множество журналистов.

Во встрече с избирателями участвовали кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "Болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева. Политики пообещали собравшимся в случае их избрания добиться принятия поправок к закону об "иноагентах".