Российские рынки падают второй день подряд после переговоров с США и НАТО

В пятницу днем индекс Мосбиржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с 14 декабря прошлого года, а долларовый индекс РТС - ниже 1500 пунктов впервые с 4 мая.

Падение началось еще накануне: к закрытию основной сессии четверга рублевый индекс Мосбиржи обвалился на 4,05%, а долларовый индекс РТС - на 5,94%. Открытие торгов в пятницу началось с небольшого роста, однако он быстро сменился новым падением.

Российская валюта в пятницу также падает: днем курс евро обновил максимумы с прошлого лета и достиг 88 рублей, а доллар приблизился к 77 рублям.

Экономисты сходятся во мнении, что основным фактором, способствовавшим падению рынков, стала геополитика.

"Инвесторы продолжат отыгрывать рост геополитических рисков и воспользуются утренним отскоком, как возможностью сократить позиции в наших акциях по более высоким ценам", - прогнозировал накануне в своем отчете главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев также отмечает, что индекс Мосбиржи в четверг показал сильнейшее падение с весны 2020 года "на фоне новостей об отсутствии прогресса по разрешению геополитической напряженности".

Переговоры в тупике

На этой неделе прошли переговоры по безопасности между Россией и США, а также заседание совета Россия-НАТО, по итогам которых сторонам не удалось прийти к договоренностям по большинству пунктов.

Как заявил накануне замглавы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI, США и их союзники по НАТО "ни под каким видом, ни по каким причинам" не готовы идти навстречу требованиям России по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам 1997 года.

По словам Рябкова, оснований для нового раунда переговоров в ближайшее время нет, так как разговор фактически зашел в тупик.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО "не пойдет ни на какие компромиссы" по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке.

Мировые рынки

Ситуация на мировых рынках тоже довольно напряженная, на нее давит приближение старта очередного цикла ужесточения денежно-кредитной политики США с целью снизить инфляцию, который может начаться в марте.

Как отмечает Богдан Зварич, сильное падение в четверг испытал американский рынок, "где под давлением оказались акции высокотехнологичного сектора, индекс которого потерял 2,7%, а также сектор производителей потребительских товаров вторичной необходимости, потери которого составили 2%".

Индексы Dow Jones и S&P500 в четверг потеряли 0,5% и 1,4% соответственно.

"По состоянию на утро пятницы ситуация на мировых рынках оценивается нами как слабо негативная. Ключевые азиатские индексы снижаются после вчерашней волны распродаж на американском рынке и несмотря на неплохие данные по торговому балансу Китая", - отмечает в своем отчете Владимир Соловьев из ПСБ.