Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников

Тихорецкий район Краснодарского края в ночь на субботу, 21 сентября, подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за падения обломков одного из них „возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация“. Кондратьев также сообщил о временной эвакуации жителей „поселка, находящегося рядом с местом возгорания“ в близлежащие населенные пункты.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет о мощном взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в поселке Каменный близ города Тихорецк. По данным канала, в поселке также находятся две войсковые части РФ.

Минобороны: За ночь перехвачен 101 беспилотник