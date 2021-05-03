Ранее стало известно, что с иском по поводу книги обратился Роман Абрамович. Он оспаривает, среди прочего, утверждение о том, что Путин в 2003 году распорядился о приобретении "Челси". FT напоминает, что источником этой информации в книге является изгнанный российский миллиардер Сергей Пугачев, который когда-то был членом ближайшего окружения Путина, прежде чем вынужден был сбежать из страны и стать диссидентом. В 2017 года судья Высокого суда Лондона охарактеризовал Пугачева как "ненадежного свидетеля".
Издательство HarperCollins охарактеризовало книгу как "авторитетную, важную и тщательно подготовленную работу". "Мы будем решительно защищать эту признанную новаторскую книгу и право сообщать о вопросах, представляющих значительный общественный интерес", - пояснил издатель в комментарии для FT.
Книга года
Эпиграфом к книге Белтон взято высказывание бывшего сотрудника ФБР Боба Левинсона: "...они вторглись в Западную Европу, они открыли банковские счета, они основали компании, они обвились вокруг основ нашего общества, и когда Европа придет к пониманию этой опасности, будет уже поздно". Журналистка 16 лет проработала в России и ее книга, созданная в жанре журналистского расследования, базируется на множестве источников, большинство из которых, к сожалению, анонимны. "Потрясающей анатомией путинского режима", назвало книгу авторитетное британское издание The Guardian.
Вышедшие в апреле 2020 года "Люди Путина" стали книгой года по версии газет The Times, The Sunday Times и The Daily Telegraph.
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