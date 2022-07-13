Российские компании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов

Российские авиакомпании до сих пор не вернули более 400 пассажирских самолетов, взятых в лизинг за рубежом. Как сообщила в среду, 13 июля, американская газета The Washington Post, из 515 лайнеров, находившихся в лизинге на момент введения санкций против России за войну в Украине, владельцы смогли получить обратно лишь около 80.

По сведениям газеты, большинство лизингодателей считают, что уже не смогут вернуть свои самолеты, а также авиадвигатели, сданные российским авиакомпаниям в аренду. Сумма претензий, предъявленных страховым компаниям за невозврат лайнеров российскими авиаперевозчиками, достигла уже 10 млрд долларов, сообщил холдинг Cirium - глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий.

После начала войны в Украине против авиационного сектора России были введены беспрецедентные санкции. Кроме закрытия воздушного пространства Европы, а также США и ряда других стран, введен запрет на лизинг и продажи самолетов и запчастей российским компаниям, практически полностью запрещено техобслуживание лайнеров из РФ. В России не исключили, что в ближайшее время будут вынуждены разбирать на запчасти более старые зарубежные самолеты, чтобы продлить срок летной эксплуатации других лайнеров.