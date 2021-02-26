Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Ее пришлось толкать

Границы КНДР закрыты уже больше года, пассажирское сообщение прекращено, напоминает в своем сообщении в телеграм-канале российский МИД.

Возвращение дипломатических сотрудников министерство описало так: "Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь".

🛤25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей.

🚩Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём...

🔗 https://t.co/nFOWeVGdmn pic.twitter.com/G30qgWvjXG

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 25, 2021





Из сообщение следует, что дрезину толкал один мужчина (дрезина была без двигателя - просто платформа на железнодорожной тележке). Это был третий секретарь посольства России в КНДР Владислав Сорокин. В дрезине сидела его трехлетняя дочь.



Вот так восьми сотрудникам российского посольства в КНДР и членам их семей пришлось возвращаться на родину из-за уже около года закрытых границ и отсутствия сообщения с этой страной: https://t.co/In0SJ4py4Y pic.twitter.com/sDozONFeFC — lifenews_ru (@lifenews_ru) February 25, 2021



"Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок - мост через реку Туманная. И, наконец, дома, российская погранстанция Хасан", - говорится в сообщении МИД России.

На границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока. Сообщение МИД России сопровождается хештэгом #МИД #Россия #КНДР #СвоихНеБросаем.

Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса еще в начале прошлого года.

До пандемии на этом участке ходил поезд из Пхеньяна в Москву (отцепные вагоны).

В конце ноября СМИ КНДР сообщали, что Пхеньян приведен в состояние повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Была приостановлена работа заведений общественного питания и ограничено передвижение людей.

В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщалось, на военном параде утверждал, что в КНДР нет ни одного случая заражения коронавирусом.