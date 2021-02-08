Руководитель ассоциации чеченский бизнесмен Рахман Янсуков объясняет свою инициативу желанием не допустить супругу Юлию Навальную до участия в выборах в Госдуму в 2021 году. "Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны", — говорится в письме.
"Бизнес-патриоты" боятся "раскачивания лодки" и "белорусского сценария"
По мнению Янсукова, попытки "раскачать лодку", возросшие после возвращения Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения.
Янсуков также связал акции протеста, прошедшие в России после задержания и суда над Алексеем Навальным, с попытками Запада "дестабилизировать ситуацию в России" и "желанием повлиять на избирательный процесс". Он считает, что внесение соответствующих изменений в российское законодательство позволит предотвратить "белорусский сценарий" развития событий в России. В Беларуси на президентских выборах 2020 года одним из кандидатов стала Светлана Тихановская — жена арестованного Сергея Тихановского. После выборов она возглавила национальное протестное движение, обвиняя Александра Лукашенко в фальсификации итогов голосования.
Юлия Навальная отреагировала на предложение ассоциации бизнес-патриотов коротко. "Бизнес-патриоты. Вот умора", — написала она в сторис в своем Instragram.
Купюры с Путиным пока не прошли
Ассоциация "Аванти" была основана в 2014 году бывшим сенатором от Чечни миллионером Умаром Джабраиловым. До 2017 года советником главы ассоциации была Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря президента РФ.
"Аванти" известна рядом неординарных предложений, среди которых — напечатать купюры с изображением Владимира Путина, отмечать в России День патриотизма и годовщину введения продуктового эмбарго против стран Запада, создать "экономические суды", ввести паспортный контроль в интернете, ввести налог на выезд из России Ни одна из этих инициатив не была одобрена.
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