Российская космическая станция "Луна-25" разбилась о Луну

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", судя по всему, столкнулась с поверхностью Луны и "прекратила свое существование", сообщило в воскресенье, 20 августа, агентство "Роскосмос".

В государственной корпорации заявили, что 19 августа около 14.57 по московскому времени связь с аппаратом была потеряна. Это произошло после того, как станции был выдан импульс для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты. Накануне в "Роскосмосе" заявили, что при переходе "Луны-25" на предпосадочную орбиту произошла "нештатная ситуация".

"Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали", - говорится в сообщении "Роскосмоса". По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат "перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны".