Российская госкорпорация "Роскосмос" допускает возможность участия Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в проекте новой орбитальной станции. "Мы в самом начале пути. Мы пока говорим о технической стороне дела, а уже участие, международное или чисто национальное, это вопрос, который будет решаться на более поздних стадиях", - заявил в субботу, 5 июня, "Интерфаксу", глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Накануне он провёл переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. По данным "Роскосмоса", Нельсон принял приглашение посетить РФ, а также предложил продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. По словам Рогозина, соответствующей договоренности на переговорах достигнуто не было, обсуждение дальнейшей работы МКС возможно только после отмены санкций США против "Роскосмоса".

Стоимость строительства новой станции сопоставима с расходами на содержание МКС

В апреле Рогозин сообщил о начале строительства первого модуля российской орбитальной станции. "Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", - написал он в соцсетях. Завершить строительство новой орбитальной станции, которая будет не постоянно обитаемой, а посещаемой, "Роскосмос" намерен в 2035 году. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов.

Кроме того, в России планируют провести техническое обследование МКС и принять решение о выходе из проекта с 2025 года с передачей ответственности партнерам по станции. По данным корпорации "Энергия", увеличение расходов на содержание МКС сделает более целесообразным создание национальной космической станции.