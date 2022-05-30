Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал", следует из реестра регулятора, обновленного в понедельник, 30 мая. Ограничения введены из-за "призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях", говорится в обоснованиирешения.

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генпрокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом России и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно.

Правозащитников обвинили в "неоднократном и грубом нарушении законодательства России", в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности. В своем иске прокуратура утверждала, что организации не исполняли требования о маркировке своих материалов по закону об "иноагентах".

На суде защита настаивала, что исправно ставила все пометки. Обе организации обжаловали постановления судов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Москвы приостановить исполнение судебных решений.