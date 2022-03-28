Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала "Масяня" после выхода эпизода об Украине

"Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет", на основании требования Генеральной прокуратуры РФ бла-бла- бла", — процитировал Куваев уведомление.
На момент написания новости сайт mult.ru еще не внесен в реестр заблокированных, доступ к нему фактически не ограничен.
Сейчас серии "Масяни" также публикуются на YouTube. Пытались ли российские власти требовать от хостинга их блокировки — неизвестно.
22 марта вышел 160-й эпизод "Масяни", посвященный боевым действиям в Украине. В конце серии Масяня приходит в Кремль к президенту Владимиру Путину и дарит ему короткий самурайский меч вакидзаси, после чего прощается навсегда.
"Масяня" — сатирическая серия флеш-мультфильмов Олега Куваева о персонажах Масяне, Хрюнделе и Лохматом из Петербурга, выходящая с 2001 года. С 2013 года серии выходят в новой рисовке, Куваев также отказался от флеш-формата. Сам режиссер проживает в Израиле.
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