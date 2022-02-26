Требование РКН относится к "Эху Москвы", "ИноСМИ", "Медиазоне" (внесен в реестр СМИ-иноагентов), "New Times", "Дождь" внесен в реестр СМИ-иноагентов), "Свободной Прессе", "Крым.Реалиям" внесен в реестр СМИ-иноагентов), "Новой Газете", изданиям "Журналист" и "Лениздат".
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", - говорится в сообщении регулятора.
Глава "Эха Москвы" Алексей Венедиктов указал, что в представлении РКН нет ни слова о "фейках". "Требуют удалить материалы, где "спецоперация" называется "войной", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.
В начале военной операции на Украине РКН выступил с заявлением о том, что российские СМИ должны сообщать о военных действий только со ссылкой на официальные российские источники.
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