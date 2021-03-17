Роскомнадзор требует от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

Уведомление соцсеть прислала в редакцию, пишет "МБХ медиа". "Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации", - говорится в уведомлении.

Роскомнадзор ссылается на то, что в аккаунте "МБХ медиа" якобы размещены информационные материалы "Открытой России" - организации, которая, как сказано в уведомлении Роскомнадзора, признана нежелательной на территории России.

Одновременно Роскомнадзор потребовал удалить аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которую Генпрокуратура тоже признала нежелательной организацией на территории России. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

Сайт "МБХ медиа" Ходорковского был заблокирован в России еще в феврале 2018 года. Роскомнадзор и тогда нашел на сайте материалы организаций, объявленных в России нежелательными. Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло тогда говорила, что "МБХ медиа" не размещало материалов "Открытой России".

Сейчас Куцылло заявила, что редакция не получала никаких предупреждений от Роскомнадзора. "Они давно уже выбрали новую тактику - давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных жертв. Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - сказала она.

РКН требует от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Роскомнадзор ссылается на то, что в твиттере издания якобы размещены информационные материалы «Открытой России»https://t.co/yKSn50TEBp — МБХ медиа (@MBKhMedia) March 17, 2021

Куцылло снова подчеркнула, что "МБХ медиа" не имеет никакого отношения ни к каким организациям и не публикует их материалы.

Закон, регулирующий деятельность нежелательных организаций, вступил в силу в России в 2015 году. В минувшую субботу в Москве полиция задержала около 200 участников форума муниципальных депутатов. Сначала власти ссылались на закон о нежелательных организациях (речь шла об "Открытой России"), позже - на нарушения санитарных запретов, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Гепрокуратура признала "Открытую Россию" Ходорковского и общественное сетевое движение "Открытая Россия" нежелательными организациями в апреле 2017 года. По версии прокуратуры, они зарегистрированы в Британии. Представители Ходорковского ранее предоставляли в суд по делу Анастасии Шевченко выписку из британского реестра, из которой следовало, что таких организаций в нем нет. Шевченко судили за сотрудничество с "нежелательной организацией", она получила четыре года условно.

О требовании удалить аккаунт "МБХ медиа" стало известно на фоне решения российских властей замедлить работу "Твиттера" в стране.

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы "Твиттера" в России. Ведомство утверждает, что компания Twitter не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией, в том числе 2 569 - с "призывами к совершению суицида несовершеннолетними", 450 - с детской порнографией, 149 - с "информацией об использовании наркотиков".

Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что "Твиттер" может быть заблокирован в России, если через месяц не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента.

"[Компания] Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - сказал Субботин.

Twitter известно о намеренном замедлении работы сервиса на территории России, заявлял ранее представитель компании: "Мы остаемся приверженными поддержке открытого интернета по всему миру, и мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и ограничить онлайн-дискуссию".

Роскомнадзор "не ведет деятельность против Twitter", заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами Российской Федерации. И это ведомство не ведет деятельность против "Твиттера". И не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора.