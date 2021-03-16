"[Компания] Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - заявил Интерфаксу замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"У коллег еще есть время выйти на переговоры. В течение месяца мы будем наблюдать и примем решение в течение этого времени", - добавил он. По словам чиновника, Роскомнадзор пока "не фиксирует конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента".

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Если компания выполнит все требования, санкции в ее отношении будут сняты, сказал Субботин ТАСС.

Замедляя "Твиттер"

На прошлой неделе Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы "Твиттера" в России. В ведомстве такое решение объяснили тем, что компания не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент.

В первый день замедления на некоторое время перестали работать сайты российских госорганов. В министерстве связи и массовых коммуникаций тогда заявили, что проблемы с доступом к госсайтам были связаны со сбоем маршрутизаторов в сети "Ростелекома", а не с замедлением работы "Твиттера".

Похожая ситуация имела место в 2018 году - тогда Роскомнадзор пытался заблокировать в России мессенджер "Телеграм". В итоге летом 2020 года ведомство отказалось от блокировки "Телеграма".

Роскомнадзор утверждает, что "Твиттер" так и не удалил 3 168 материалов с запрещенной информацией, чего требовал Роскомнадзор, в том числе 2 569 - с "призывами к совершению суицида несовершеннолетними", 450 - с детской порнографией, 149 - с "информацией об использовании наркотиков".

Twitter имеет право оспорить замедление своей работы в России в суде, однако никакой реакции от компании пока не было, говорил ранее начальник управления контроля Роскомнадзора Евгений Зайцев: "Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они могут в любой момент оспорить в российском суде".

Twitter известно о намеренном замедлении работы сервиса на территории России, заявлял представитель компании: "Мы остаемся приверженными поддержке открытого интернета по всему миру, и мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и ограничить онлайн-дискуссию".

Субботин в ответ называл абсурдными заявления о попытках ограничить свободу дискуссии. "Мы готовы идти на контакт. Мы знаем всех контактных лиц Twitter, и они нас знают, но, к сожалению, ответа на свои неоднократные попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, пока нет", - говорил он 11 марта.

Роскомнадзор и социальные сети

5 марта Роскомнадзор составил административные протоколы на "Твиттер", "Фейсбук", "Инстаграм", TiKTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и YouTube. Поводом для этого стало то, что они не удалили или удалили несвоевременно информацию, "вовлекшую подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях".

За день до этого суд в Москве оштрафовал Mail.ru Group на 4 млн рублей по двум протоколам за то, что из социальной сети "Одноклассники" не был удален контент с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что в интернете с 24 февраля начали распространяться видео с призывами к подросткам принять участие в акции массового суицида, которая якобы должна была состояться 3 марта.

2 марта администрации школ в ряде городов России разослали в родительские чаты сообщения о том, что такие ролики распространяются в TikTok. Также сообщалось, что аналогичные ролики появились в "Инстаграме" и "Твиттере".

"Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - сообщили 3 марта РИА Новости в пресс-службе TikTok.