Роскомнадзор потребовал от десятков независимых изданий удалить материалы о расследованиях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Соответствующие уведомления во вторник, 1 февраля, получили, в частности, редакции "Новой газеты", "Медузы", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", информационное онлайн-агентство Znak, издания The Village , "Бумага" и другие СМИ.

В общей сложности Роскомнадзор требует удалить 77 материалов ФБК, в числе которых - расследование "Он вам не Димон", публикации о "дворце Путина" под Геленджиком, недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и других российских чиновников и членов их семей, сообщает "Новая газета".

Не первое требование Роскомнадзора

В качестве основания для своих требований Роскомнадзор приводит письмо Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, в котором сказано, что эти статьи "распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена по закону о противодействии экстремизму".

Роскомнадзор не первый раз требует от СМИ удалить публикации. В декабре 2021 года российские медиа получили письма с предписанием удалить материалы, основанные на расследованиях издания "Проект", объявленного "нежелательной организацией".