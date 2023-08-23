Росавиация сообщила о крушении в Тверской области бизнес-джета с Пригожиным на борту

Как уточнили в МЧС, разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург. Спасатели проводят работы на месте крушения.
В Росавиации подтвердили, что разбившийся самолет — это бизнес-джет Embraer. По данным ведомства, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Сначала об авиакатастрофе в Тверской области сообщили телеграм-каналы. Baza и Mash, в частности, писали, что это бизнес-джет «Эмбрайер».
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что разбившийся самолет предположительно принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
Евгений Пригожин действительно владеет самолетом Embraer Legacy 600. Бортовой номер самолета Пригожина — RA-02795.