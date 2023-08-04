Романова: РФ массово вербует для фронта женщин в тюрьмах

По словам Романовой, до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях Украины. В частности, 50 заключенных, по ее данным, пошли воевать из женской колонии города Снежное в Горловском районе Донецкой области. Кроме того, Романовой известно о 100 успешных случаях вербовки женщин в колониях на юге России, в частности, в Липецкой области.

"В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО", - сообщила правозащитница. О том, что около 30 осужденных женщин из ИК-7 в селе Новоуглянка в Усманском районе Липецкой области согласились отправиться воевать против Украины, 1 августа написал Telegram-канал SOTA.

По сведениям журналистов, пообщавшихся с родственниками заключенных, женщины заключили контракт на два года с Минобороны РФ.

Почему женщины идут на войну с Украиной