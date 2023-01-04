Рогозин отправил послу Франции извлечённый после ранения осколок

Чиновник попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", - говорится в обращении Рогозина.
По словам Рогозина, хирурги извлекли осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Как именно определена принадлежность снаряда, не уточняется.
Рогозин также напомнил послу о совместных поездках на космодром Байконур и упрекнул Париж в том, что он "подчинился диктату Вашингтона".
Французская сторона сообщение бывшего главы "Роскосмоса" пока не прокомментировала.
Ранее сегодня Рогозин сообщил, что уже выписан из больницы и в середине января вернётся на фронт. По словам чиновника, до ранения он находился в Донбассе.
Рогозин получил ранение 21 декабря в аннексированном Донецке. Здание, в котором помимо Рогозина находился назначенный Россией председатель правительства самопровозглашённой "ДНР" Виталий Хоценко и другие люди, попало под обстрел. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
Рогозин руководил "Роскосмосом" с мая 2018 года. В июле 2022 года он был уволен. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.
Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной "Сармат" в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
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