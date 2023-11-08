Родственницы мобилизованных вышли на митинг в Москве

Как сообщает издание "Осторожно, новости", митинг родственниц мобилизованных не был отдельным мероприятием: его участницы присоединились к согласованной с властями акции партии КПРФ, но развернули свои плакаты с надписями "Мобилизованным пора домой" и "Нет бессрочной мобилизации". Отмечается, что через несколько минут женщин окружили полицейские, однако до задержаний дело не дошло.

В итоге участницы митинга передали свои требования в письменной форме – в частности, о скорейшей демобилизации родных, которые находятся в зоне боевых действий с прошлой осени - депутатам Госдумы от КПРФ. Те пообещали ответить на запросы через месяц.

Мобилизация в России была проведена осенью 2022 года на фоне критической нехватки военнослужащих в армии вторжения в Украину. Утверждалось, что в армию были отправлены около 300 тысяч человек.