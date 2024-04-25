РФ отрицает подготовку запрета обмена паспортов за границей

Министерство иностранных дел России отрицает существование проекта ведомственного приказа, который предполагает временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных и ряда других услуг консульскими учреждениями России за рубежом. О подготовке такого документа ранее со ссылкой на его копию сообщило издание "Новая газета".

Из публикации "Новой газеты" в четверг, 25 апреля, следует, что запрет могут ввести уже в этом году. В этом случае россиянам, живущим за границей, придется вернуться в страну для получения или замены документов. Помимо замены паспортов и нотариальных услуг, ограничения затронут услуги по легализации и истребованию документов и решения вопросов гражданства, пишет издание. Других источников, подтверждающих подлинность документа, "Новая газета" не приводит.