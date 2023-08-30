РФ не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Ранее бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) направил запрос Межгосударственному авиационному комитету (МАК) об участии в расследовании авиакатастрофы бразильской компании-производителя лайнера Embraer, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В ответе на запрос бразильской стороны МАК сослался на тринадцатый пункт правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), согласно которому, если ЧП произошло на внутреннем рейсе, то на него не распространяются международные нормы.

Глава CENIPA Марсело Морено подчеркнул в беседе с агентством, что хотя российская сторона и не обязана проводить расследование на международном уровне, но это рекомендовано, чтобы повысить авиационную безопасность.