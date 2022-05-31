Юмашев был советником Путина на общественных началах, то есть не получал за это зарплату. Его уход, как пишет Reuters, разрывает последнюю связь путинской администрации с периодом правления Ельцина, который символизирует либеральность и открытость России по отношению к Западу.

Первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень сообщила Reuters, что отставка была инициативой Юмашева. Он покинул должность ещё в апреле.

При Ельцине, который был президентом России с 1991 по 1999 год, Юмашев занимал должность советника Кремля, а затем руководителя администрации президента. Был женат на дочери Ельцина Татьяне.

В прошлом году издание "Важные истории" совместно с "Трансперенси интернешнл — Россия" выяснили, что Валентин Юмашев и его супруга Татьяна в 2020 году стали владельцами дома на острове Сен-Бартелеми на Карибах стоимостью 15 млн евро. По словам Юмашева, семья купила недвижимость на "заработанные деньги и кредит, взятый в одном из российских банков".

В марте 2022 года Анатолий Чубайс – ещё один высокопоставленный чиновник ельцинской эпохи – ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В мае 2022 года из-за действий России в Украине в отставку подал сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.