Reuters: мятеж Пригожина привел в панику представителей российских элит

Ссылаясь на данные авиадиспетчеров и собственные информированные источники, агентство сообщает, что по мере продвижения пригожинского «марша справедливости» к Москве из российской столицы начали разлетаться на частных самолетах крупные бизнесмены.

Одно из опасений, уточняет агентство, заключалось в том, что мятеж вагнеровцев может обернуться фактическим захватом власти в стране пригожинскими боевиками и спровоцировать очередной передел собственности.

Когда люди Пригожина повернули назад, не дойдя до Москвы буквально пару сотен километров, этот страх сменился новым: что разъяренный предательством и публичным унижением Путин в ответ начнет еще больше закручивать гайки и мстить всем, кого сочтет недостаточно лояльным.

«В России наступила новая реальность», — цитирует Reuters собственный анонимный высокопоставленный российский источник, отметивший, что о неудавшемся мятеже не стоит говорить в прошедшем времени, поскольку нет оснований утверждать, что все закончилось.