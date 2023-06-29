Reuters: мятеж Пригожина привел в панику представителей российских элит

Ссылаясь на данные авиадиспетчеров и собственные информированные источники, агентство сообщает, что по мере продвижения пригожинского «марша справедливости» к Москве из российской столицы начали разлетаться на частных самолетах крупные бизнесмены.
Одно из опасений, уточняет агентство, заключалось в том, что мятеж вагнеровцев может обернуться фактическим захватом власти в стране пригожинскими боевиками и спровоцировать очередной передел собственности.
Когда люди Пригожина повернули назад, не дойдя до Москвы буквально пару сотен километров, этот страх сменился новым: что разъяренный предательством и публичным унижением Путин в ответ начнет еще больше закручивать гайки и мстить всем, кого сочтет недостаточно лояльным.
«В России наступила новая реальность», — цитирует Reuters собственный анонимный высокопоставленный российский источник, отметивший, что о неудавшемся мятеже не стоит говорить в прошедшем времени, поскольку нет оснований утверждать, что все закончилось.
«Субботние события показали, что вооруженные люди могут в любой момент подчинить своей воле всю страну», — уверен собеседник агентства.
По данным другого источника, многие представители российских элит в ходе субботнего мятежа «поспешили построить планы по вывозу из Москвы своих семей», но пока из субботних события «слишком рано делать какие-либо радикальные выводы».
«Скорость [развития событий] и серьезность [происходящего] совершенно шокировали всех, в том числе и в Кремле», — заверил источник, добавив: «Все, кому есть что терять [в России], были крайне напряжены».