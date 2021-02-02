Суд счел, что Навальный систематически нарушал правила условного осуждения. В связи с этим условный срок в 3,5 года решено заменить на реальный - при этом Навальному зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела - это примерно 10 месяцев (с конца февраля по конец декабря 2014 года). Таким образом, всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Защита оппозиционера считает решение суда нелегитимным. В ходе слушаний адвокаты говорили, что он исправно исполнял все обязательства, наложенные на него после условного осуждения, а в самом деле "Ив Роше" Европейский суд по правам человека еще в 2017 году нашел существенные нарушения, что, впрочем, так и не привело к отмене приговора в России.

"Даже не пытались связаться"

Защитник Вадим Кобзев напоминает суду, что Алексей Навальный уведомлял инспекцию о том, что продолжает проходить курс физиотерапии в Берлине. По словам адвоката, ФСИН демонстративно не замечает информации, содержащейся в справках из клиники "Шарите" и уведомлении о местонахождении, которое посылал политик из Германии.

"Если они не верят Навальному - вот он пишет, я нахожусь на лечении - они же должны проверить..." - недоумевает Кобзев.

"Ну окей, они этого не сделали, точно так же как не позвонили мне. Они месяц проводили мероприятия, но не попытались связаться ни со мной, ни с матерью [Навального]. Если бы какой-то инспектор говорил: мы попытались связаться с адвокатом Кобзевым, адвокатом Михайловой, матерью... Даже рапортов таких не было", - говорит Кобзев.

Защитник обращает внимание, что Навальный перед отлетом из Берлина взял справку о том, что политик проходил лечение до середины января. Этот документ оппозиционер собирался отдать во ФСИН после прибытия в Москву, но его задержали в аэропорту. "И даже в суде в Химках мы ее приобщить не смогли", - жалуется адвокат.

Заседание возобновилось

После перерыва первым в суде выступает сам Алексей Навальный, передает BBC.

"Я бы хотел обратить внимание всех присутствующих на слона в этой комнате. Меня пытаются наказать за дело, за которое я уже был осужден", - говорит он.

Политик напоминает, что после приговора по "Ив Роше" он обращался в ЕСПЧ. "И Европейский суд признал, что там нет состава преступления. И Россия даже частично признала это решение. Тем не менее мой брат отсидел по этому делу, а мне продлили испытательный срок", - продолжает Навальный.

"Давайте немного математики. В 2014 году меня осудили. Сейчас 2021 год, меня продолжают пытаться посадить по этому делу. Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было, еще одно недавно возбудили. Тем не менее кому-то хочется, чтобы я ни шагу по этой стране свободным человеком не сделал. Мы знаем почему это случилось - ненависть и страх одного чкеловека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду, выжив", - говорит политик.

В этом месте Навального начинала настойчиво перебивать представительница прокуратуры. Она настаивает, что в этом заседании они рассматривают другой вопрос - о замене условного срока на реальный.

"Я свое мнение относительно представления высказываю в полном соответствии с законом. И то, что представитель обвинения прерывает меня на каждом слове, тоже о чем-то говорит", - парирует оппозиционер.

По словам Навального, он "выжил, не испугался, не прятался в бункере". Кроме того, политик напоминает, что он еще и участвовал в расследовании, авторы которого утверждают, что доказали причастность российских спецслужб к покушению на него.

Исходя из этого оппозиционер заявил, что президент России Владимир Путин войдет в историю как человек, пытавшийся его отравить. А главной целью судебного процесса Навальный считает запугивание людей.

Объявлен двухчасовой перерыв.

Выступил Навальный: "Конечно, меня дома не было! Что я мог сделать еще?"

Навальный начал выступать на заседании Симоновского суда Москвы, который рассматривает требование ФСИН заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - три с половиной года колонии затребовал ранее представитель службы на заседании суда, пишет BBC.

"Объясните пожалуйста суду и мне. Каким образом я мог лучше исполнить наложенные на меня обязательства. Напоминаю, я впал в кому, потом очнулся, потом был в реанимации, потом вышел из больницы, смог связался с адвокатами и отправил вам письменную бумагу о том, где я нахожусь, почему я там нахожусь и о том, что вы будете уведомлены о моем возвращении. У вас был адрес, у вас были все контактные телефоны. После чего я продолжил лечение, продолжил физиотерапию. Закончил его, купил билет на самолет и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще?!" - воскликнул Навальный.

"И почему вы здесь смотрите всем в лицо и говорите: мы пришли к нему домой, а его дома не было. Конечно, меня не было! Ведь я вам отправил бумагу о том, что я нахожусь на лечение в Германии. Что я мог сделать еще?" - продолжил он.

"Я отправил бумагу, что я нахожусь на лечении и живу по такому-то адресу. И у меня есть адвокат, у адвоката есть телефон. Дальше я проходил лечение, - напомнил Навальный. - Каким образом еще я мог бы уведомить вас лучше".

По словам Навального, лечение - это не только когда пациент лежит на койке, но и когда приходит в себя и когда начинает снова ходить.

Суд

Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала "Московские суды". Заседание проходит в апелляционном корпусе суда. В здание суда допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда — строго по одному представителю от СМИ, передает DW.

ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Массовые задержания на протестах в России

23 января и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста против ареста Навального, задержанного 17 января сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления боевым веществом типа "Новичок".

В акциях 23 января, по данным оппозиции, приняли участие до 160 тысяч человек, были задержаны более 3000 участников. 31 января были задержаны свыше 5100 человек, в том числе 1600 — в Москве. Ранее Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.