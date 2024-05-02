Реэмигранты обеспечили до трети роста экономики России

Тысячи россиян, бежавших за границу после вторжения в Украину и начала мобилизации в России , впоследствии вернулись на родину и способствуют хорошим экономическим показателям страны. Об этом пишет в четверг, 2 мая, агентство Bloomberg, по оценкам которого, экономическая активность возвратившихся добавила до трети годового экономического роста РФ.

Агентство подчеркивает, что вернувшиеся работники составляют лишь приблизительно 0,3% от общего числа занятых, что не может значительно улучшить ситуацию с острым дефицитом нехваткой на рынке труда, но подчеркивает огромный вклад репатриантов в экономическую деятельность.

Bloomberg напоминает, что в середине 2023 года Кремль заявлял, что в Россию вернулась половина из всех уехавших из страны после начала войны в Украине. И, по данным агентства, это подтверждается статистикой по наиболее популярным направлениям эмиграции россияне, а также данными компаний, помогающих им с переездами. Так, по данным московской компании Finion, в Россию вернулись примерно 40-45% ее клиентов, уехавших в 2022 году.