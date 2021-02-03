"Реакция полиции была обусловлена угрозами": Кремль оправдал жесткие действия силовиков на митингах

На вопрос, беспокоят ли Кремль чрезмерное насилие со стороны силовиков по отношению к протестующим, Песков ответил: «В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона».

Он добавил, что протесты 2 февраля из-за приговора Алексею Навальному также сопровождались провокациями, так как «были озвучены призывы к несанкционированной акции» и были «желающие устроить» такую акцию. «На это весьма решительно отреагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции», — заявил Песков.

На замечание корреспондента Дождя на счет того, что 2 февраля не было каких-либо провокаций, Песков сказал: «Да, но не было благодаря решительным действиям полиции».

2 февраля Симоновский районный суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Учитывая домашний арест, оппозиционер должен провести в колонии два года и восемь месяцев. На фоне решения суда в Москве и Петербурге, протестующие потребовали освободить Навального. По данным «ОВД-Инфо», на акциях задержали более 1400 человек, в том числе журналистов. В ходе разгона митингов силовики применили насилие к собравшимся, в частности, в Москве омоновец ударил журналиста дубинкой по голове.