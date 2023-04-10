РБК: из-за западных санкций "Аэрофлот" впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран

Крупнейший иранский авиаперевозчик Mahan Air займется обслуживанием стоек шасси самолета. Представитель "Аэрофлота" заявил изданию РБК, что Mahan Air "имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества".

Западные санкции, введенные в отношении России после начала войны в Украине, затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.