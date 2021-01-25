Разработчики "Спутник V" предостерегли онкобольных от возможных осложнений

Предупреждение объясняется недостатком информации о ее влиянии на эти заболевания.
В случае с аутоимунными заболеваниями предполагается, что «Спутник V», стимулируя имунную систему, может привести к обострению заболевания. «Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в инструкции.
Кроме того, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ.
Также теперь, согласно инструкции, переболевшим не положена вакцинация вообще (раньше — только переболевшим в течение полугода перед прививкой).
«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года. С августа любой желающий мог привиться в качестве добровольца при условии, что подходит под критерии исследования.
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