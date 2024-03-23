Рассказы очевидцев об атаке на "Крокус Сити Холл": "увидел линию огня, которая шла по людям"

Люди, которые уже были в зале и не видели, как в фойе зашли неизвестные и открыли огонь, сначала не поняли, что происходит.

Ева — одна из очевидиц атаки на «Крокус-сити холл», помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. «Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами», — рассказала она Би-би-си.

«Мы были на балконе, наверху. До начала концерта оставалось минут 10, уже было собрано много людей, 70% зала было собрано», — рассказал фотограф Дейв Примов, который тоже был в зале, когда там началась стрельба.

«Крокус» атаковали за несколько минут до начала концерта, около 8 вечера. Большинство зрителей уже собрались в зале. Софико Квирикашвили из Москвы пришла на концерт вместе с супругом: «Мы сидели в шестом ряду вип-партера. Играла какая-то музыка, на экранах крутили афиши ближайших концертов. Прозвучал второй звонок, зал был заполнен больше чем наполовину», — рассказала она Би-би-си.

«Мы не понимали, что это выстрелы — я подумала, что это какие-то фейерверки. Какой-то нескончаемый залп, может, какие-то хлопушки? Я обернулась один раз в зал, второй раз. И на третий раз я поняла, что весь зал начинает разбегаться в разные стороны», — вспоминает Софико Квирикашвили.

«Мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, тоже говорит: „Салюты, что ли?“ И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это», — говорит Дэйв Привов.

«Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Ева. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу».