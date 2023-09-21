Рано похоронили. Соцсети о появлении Рамзана Кадырова

Убедительного опровержения слухам не представлено. Серьезного, чтобы вышел Кадыров и сказал — «Ребят, вот он я, живой». Нет такого, до сих пор. Это все навевает приятные сомнения. Но, тем не менее, точной информации у нас нет.

Предполагаю, что Кадыров мог бы легко опровергнуть слухи в первые же часы их появления, если бы с его здоровьем действительно не было никаких проблем. Алексей Венедиктов писал, что Кадыров на гемодиализе — в таком случае у него не работают или плохо работают почки и ему надо искусственно очищать кровь. Такая процедура обычно проводится три раза в неделю и занимает четыре часа. Если это так, то по активности Кадырова можно будет понять, насколько слухи обоснованы. Конечно, между процедурами он вполне может демонстрировать сравнительно нормальное состояние и не быть прикованным к постели. Но зависимость от медиков у него в таком положении сильная.