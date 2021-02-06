aA
Мировой суд Москвы вынес решение о штрафах еще на 3,85 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" у проектов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". "К настоящему времени ООО "РСЕ/РС" и ее генеральный директор оштрафованы на общую сумму в 7 миллионов 150 тысяч рублей", - цитирует "Интерфакс" сообщение на сайте станции в пятницу.
"Радио Свобода" оштрафована уже на 7 млн 150 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент"
© Itar-Tass / Scanpix

По словам регионального директора РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилла Сухоцкого, которые приводятся в сообщении, "штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом".

Напомним, в соответствии с приказом Роскомнадзора от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.

Российские представители прежде многократно утверждали, что "закон о СМИ - иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента".

Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов, полученных медиакорпорацией с сентября прошлого года, достигла 3,3 млн рублей. Решения в силу пока не вступили и могут быть обжалованы.

Кроме того, 5 февраля стало известно, что медиакорпорации обжаловала в Тверском суде Москвы штрафы на сумму 1, 1 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" в сообщениях на сайтах ее проектов.

В десятистраничном документе, который юристы медиакорпорации направили в районный суд, отмечается, что действия Роскомнадзора "препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке СМИ". В апелляции также говорится, что исполнение требований вызывает недоверие к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС, а иногда их технически невозможно выполнить.

27 января, ООО "РСЕ/РС" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов.

2 февраля мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "РСЕ/РС" на сумму 2, 2 млн руб. Таким образом, мировой суд рассмотрел к тому моменту уже 12 из 18 протоколов, которые Роскомнадзор намеревался составить в отношении проектов медиакорпорации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com

TOP новостей

Karantinas prof. dr Saulius Čaplinskas Arvydas Ambrozaitis Infektologas, LSMU profesorius Alvydas Laiškonis

Ученые ответили на вопрос, сколько еще может длиться карантин (14)

Сколько еще будет длиться карантин в Литве ? Эта мысль...

Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки (35)

Полиция Литвы предупреждает, что в выходные особое...

Глава правительства Литвы: "Спутник V" - еще одно гибридное оружие (331)

В Литве не планируют использовать российскую вакцину...

Ученые поделились информацией о вакцинации от коронавируса (1)

Во всем мире началась вакцинация от коронавируса ,...

Требования ужесточаются: пораженными в Литве считаются все страны (34)

В Литве ужесточают контроль за приезжими и...