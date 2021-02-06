"Радио Свобода" оштрафована уже на 7 млн 150 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент"

По словам регионального директора РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилла Сухоцкого, которые приводятся в сообщении, "штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом".

Напомним, в соответствии с приказом Роскомнадзора от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.

Российские представители прежде многократно утверждали, что "закон о СМИ - иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве "иностранного агента".

Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов, полученных медиакорпорацией с сентября прошлого года, достигла 3,3 млн рублей. Решения в силу пока не вступили и могут быть обжалованы.

Кроме того, 5 февраля стало известно, что медиакорпорации обжаловала в Тверском суде Москвы штрафы на сумму 1, 1 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" в сообщениях на сайтах ее проектов.

В десятистраничном документе, который юристы медиакорпорации направили в районный суд, отмечается, что действия Роскомнадзора "препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке СМИ". В апелляции также говорится, что исполнение требований вызывает недоверие к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС, а иногда их технически невозможно выполнить.

27 января, ООО "РСЕ/РС" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов.

2 февраля мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "РСЕ/РС" на сумму 2, 2 млн руб. Таким образом, мировой суд рассмотрел к тому моменту уже 12 из 18 протоколов, которые Роскомнадзор намеревался составить в отношении проектов медиакорпорации.