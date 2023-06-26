Путина выступил снова и предложил "вагнеровцам" контракт с Минобороны или уход в Беларусь

"Данное мной слово будет исполнено", — подчеркнул он. По его словам, выбор за каждым, но это будет выбор "воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку".

Боевиков ЧВК "Вагнер", по его словам, "использовали в темную".

"Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию", - сказал также Путин, тем самым подтвердив гибель военных летчиков во время мятежа.

Путин поблагодарил Лукашенко, разрулившего ситуацию, и общество России, которое явило "патриотический настрой" и консолидированность, чем помогло остановить мятеж. Также он поблагодарил тех "вагнеровцев", которые "остановились у последней черты, не пошли на кровопролитие".

Имя Пригожина во время выступления Путина не прозвучало ни разу.