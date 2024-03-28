Путин заявил об отсутствии намерений у России воевать с НАТО

"То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу - это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги", - сказал Путин. У России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских государств, заявил российский президент, общаясь с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.