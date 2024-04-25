Путин заявил о возможности национализации компаний в интересах национальной обороны

Путин заявил, что национализация нескольких промышленных предприятий "не пересматривает приватизацию". По его утверждению, речь идёт "о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам" (цитата приведена по сайту газеты "Коммерсантъ").
Новая волна национализации началась в России во время войны с Украиной. Главными жертвами деловое издание The Bell называет чиновников и крупных бизнесменов.
По подсчётам "Новой газеты. Европа" и российского "Трансперенси Интернешл", число исков о национализации в 2023 году выросло почти в пять раз по сравнению с довоенным. Всего за два года войны в суды поступили рекордные 40 требований о национализации более 180 частных компаний. Суммарные активы этих компаний составили около 1,04 трлн рублей (около 0,6% ВВП России), по состоянию на начало марта.
С весны 2022 года Россия передала в собственность государства производителя редкоземельных металлов, Соликамский магниевый завод, производящих продукцию для ВПК "Уральский завод авто-текстильных изделий" и "Завод фрикционных и термостойких материалов", "Ростовский оптико-механический завод", производителя электроники, завод "Плутон", производитель метанола "Метафракс", производитель ферросплавов, Челябинский металлургический комбинат, производителя взрывчатки "Ойлфилд Продакшн Сервисез".
Кроме них государству отошли предприятия, не имеющие отношения к ВПК, в том числе крупнейший автодилер "Рольф", принадлежавший критиковавшему власть бывшему депутату Госдумы Сергею Петрову, агроконцерн, энергетические предприятия. Генпрокуратура планирует национализировать крупнейшего в России производителя макаронных изделий — "Макфу".