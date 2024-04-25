2024.04.25 17:32

Путин заявил о возможности национализации компаний в интересах национальной обороны

 
Радио Свобода
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил о возможности национализации компаний в интересах национальной обороны. Об этом он сказал, выступая на съезде объединяющего крупный бизнес Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин заявил, что национализация нескольких промышленных предприятий "не пересматривает приватизацию". По его утверждению, речь идёт "о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам" (цитата приведена по сайту газеты "Коммерсантъ").

Новая волна национализации началась в России во время войны с Украиной. Главными жертвами деловое издание The Bell называет чиновников и крупных бизнесменов.

По подсчётам "Новой газеты. Европа" и российского "Трансперенси Интернешл", число исков о национализации в 2023 году выросло почти в пять раз по сравнению с довоенным. Всего за два года войны в суды поступили рекордные 40 требований о национализации более 180 частных компаний. Суммарные активы этих компаний составили около 1,04 трлн рублей (около 0,6% ВВП России), по состоянию на начало марта.

С весны 2022 года Россия передала в собственность государства производителя редкоземельных металлов, Соликамский магниевый завод, производящих продукцию для ВПК "Уральский завод авто-текстильных изделий" и "Завод фрикционных и термостойких материалов", "Ростовский оптико-механический завод", производителя электроники, завод "Плутон", производитель метанола "Метафракс", производитель ферросплавов, Челябинский металлургический комбинат, производителя взрывчатки "Ойлфилд Продакшн Сервисез".

Кроме них государству отошли предприятия, не имеющие отношения к ВПК, в том числе крупнейший автодилер "Рольф", принадлежавший критиковавшему власть бывшему депутату Госдумы Сергею Петрову, агроконцерн, энергетические предприятия. Генпрокуратура планирует национализировать крупнейшего в России производителя макаронных изделий — "Макфу".

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Радио Свобода
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